Ballon d’Or : Karim Benzema et Sadio Mané grillés par un troisième homme ?

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Grand favori dans la course au Ballon d’Or cette année, Karim Benzema a néanmoins quelques concurrents de taille.

Ces derniers jours, le nom de Sadio Mané revient avec de plus en plus d’insistance dans la course au Ballon d’Or. Il faut dire que l’international sénégalais a remporté la Coupe d’Afrique des Nations et reste en lice pour gagner la Ligue des Champions et la Premier League. Homme fort de Liverpool, il sera sans conteste un redoutable concurrent pour Karim Benzema. Un autre joueur du championnat anglais pourrait bien faire de l’ombre à l’attaquant du Real Madrid en la personne de Kevin de Bruyne. Également en lice pour remporter le doublé Premier League – Ligue des Champions, l’international belge est peut-être le plus sérieux rival de Karim Benzema selon Jérôme Rothen, lequel a exprimé ses craintes pour KB9 en pensant à Kevin de Bruyne sur l’antenne de RMC dans son émission Rothen s’enflamme.

De Bruyne rival n°1 de Benzema ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« On ne va pas se voiler la face. Aujourd’hui, pourquoi les joueurs sont Ballon d’Or ? Parce qu’ils gagnent des titres importants. La Ligue des Champions, c’est encore tôt. Si c’est City qui va en finale de la Ligue des Champions, on va continuer à dire que Benzema a un boulevard pour le Ballon d’Or ? Kevin De Bruyne aussi est un joueur hors normes, et cette année, il va peut-être finir champion d’Angleterre et gagner la Ligue des Champions. Est-ce qu’on va continuer à penser que Karim Benzema a un boulevard si cela arrive ? Bien sûr qu’il est l’un des meilleurs du monde en ce moment, mais excuse moi d’avoir un petit penchant pour De Bruyne si jamais il gagne la Ligue des Champions » a analysé Jérôme Rothen, pour qui une victoire de Manchester City en C1 pourrait faire de Kevin de Bruyne le grand favori pour le Ballon d’Or. Une bonne raison de trembler pour Karim Benzema, qui reste le favori mais qui n’est pas à l’abris.