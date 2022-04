Karim Benzema Ballon d'Or, un seul homme peut lui voler le trophée

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé contre Manchester City mardi soir (4-3), Karim Benzema est le favori dans la course au Ballon d’Or.

Malgré la baisse de régime de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, l’attaquant de l’Equipe de France a néanmoins quelques concurrents de poids. Et pour cause, Karim Benzema devra composer avec la concurrence de Kevin de Bruyne ou encore de Mohamed Salah cette année. A en croire Jürgen Klopp, le principal concurrent de Karim Benzema se nomme toutefois Sadio Mané, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal et qui porte Liverpool sur ses épaules cette saison. Encore buteur lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Villarreal mercredi, l’ancien joueur du FC Metz sera un sérieux rival à Karim Benzema s’il parvient à remporter la Premier League et/ou la Ligue des Champions avec les Reds. En conférence de presse après la victoire de Liverpool contre Villarreal, Jürgen Klopp a plaidé la cause de Sadio Mané.

Mané, sérieux concurrent pour Benzema

« Sadio est un joueur exceptionnel. Je n'ai rien à voir avec le Ballon d'Or et ce genre de choses. Mais c’est un joueur de classe mondiale. Il a encore fait un très bon match pour nous ce soir. Je ne comprends pas comment vous pouvez me poser cette question, alors que la saison n'est pas terminée. Historiquement, il faut gagner quelque chose pour remporter le Ballon d'Or. Si tu n'es pas Messi ou Ronaldo, tu dois gagner probablement la Ligue des champions, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc donnez-nous quelques semaines et nous verrons. Sadio veut aider l'équipe et c'est ce que j'aime » a jugé Jürgen Klopp, qui ne crie pas victoire trop vite pour Sadio Mané dans la course au Ballon d’Or mais qui plante le décor en faisant de l’international sénégalais un concurrent de taille. Une analyse partagée par Samir Nasri sur Canal +.

De Bruyne, un autre prétendant de taille

« Je pense que De Bruyne et Mané sont les concurrents les plus sérieux de Benzema pour le Ballon d’Or. Mané a déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, il a qualifié son pays pour la Coupe du monde et il peut potentiellement faire un quadruplé historique avec Liverpool. (…) Kylian Mbappé ? Il a perdu en huitièmes de finale de Ligue des Champions… Même s’il est exceptionnel et qu’il tient Paris tout seul, je pense qu’il ne sera pas dans la course » a estimé Samir Nasri, qui élimine Kylian Mbappé de la course au Ballon d’Or mais qui estime que Kevin de Bruyne ainsi que Sadio Mané seront deux concurrents de taille pour Karim Benzema. Reste maintenant à voir si l’attaquant du Real Madrid continuera sur sa lancée jusqu’à la fin de la saison. Si tel est le cas, il restera à priori l’immense favori pour décrocher la récompense individuelle suprême.