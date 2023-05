Affaire Negreira, décès d'un des principaux témoins

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Principal témoin dans l’affaire Negreira qui secoue le FC Barcelone pour les versements du club catalan à l’ancien arbitre, Victoriano Sanchez Arminio est décédé ce dimanche à 80 ans des suites d’un cancer du poumon.

Cet ancien arbitre, qui avait officié dans les années 1970 et 1980 avec notamment la Coupe du monde 1986 au Mexique, a été le président de la commission technique d’arbitrage de la fédération, était accusé de plusieurs chefs d’accusation après diverses affaires révélées dans le football espagnol ces dernières semaines. Dans l’affaire Soule, Victoriano Sanchez Arminio était également accusé d’avoir détourné 8 millions d’euros, et d’avoir manipulé les promotions et relégations des arbitres. Il était président de la CTA jusqu’en 2018, avant de prendre sa retraite.

En sa mémoire, les arbitres porteront un brassard noir lors des prochains matchs de Liga. Sanchez Arminio n’avait jamais parlé des différentes affaires qui ont éclaté ces dernières semaines, mais il avait confié en privé qu’il était dévasté par ces révélations, attendant toutefois d’être convoqué pour s’en expliquer devant les instances. Ce qui n’arrivera donc jamais.