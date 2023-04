Cristiano Ronaldo craque, il revient à l'hôtel pour s'excuser

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo vit une carrière des plus longues et des plus impressionnantes. Parmi les joueurs croisés par le Portugais : Jimmy Briand.

Aujourd'hui en fin de carrière du côté d'Al Nassr en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo a pendant très longtemps martyrisé les défenses européennes. Sous les couleurs du Real Madrid, CR7 a vécu les plus beaux moments de sa carrière en club. Avec sa sélection, il aura également pu remporter l'Euro 2016. Une sélection qui a toujours beaucoup compté pour Cristiano Ronaldo. Et avant de jouer avec les A, le quintuple Ballon d'Or est passé par les catégories de jeunes. L'occasion pour lui de croiser certains joueurs français, dont Jimmy Briand. Les deux hommes s'étaient rencontrés lors d'un France-Portugal au championnat d'Europe U17 en 2002.

Cristiano Ronaldo, Briand ne s'y attendait pas

Jimmy Briand est le joueur que Cristiano Ronaldo a toujours rêvé d'être pic.twitter.com/GPWiTJO1IE — Tortue (@TortueCuisses) January 2, 2023

Invité de Canal+ vendredi, Briand a d'ailleurs fait part d'une anecdote assez insolite sur une altercation vécue avec CR7. « J'entends toquer à ma porte, j'ouvre et c'est Ronaldo qui vient s'excuser et me demander mon maillot. On avait joué l’un contre l’autre avec Cristiano lors du championnat d’Europe U17, France-Portugal. On les avait battus 2-0. Il était jeune, très bon, assez personnel et émotif. Sur la dernière action du match, il était un peu énervé de perdre et il me met une balayette, qui lui vaut un carton rouge. Il rentre aux vestiaires etc... sauf qu'on était dans le même hôtel que les Portugais. Le soir, j'entends toquer à ma porte, j'ouvre et c'est Ronaldo qui vient s'excuser et me demander mon maillot. On a pris une photo qui a ensuite beaucoup circulé. Il n'y a pas le nom derrière le maillot donc parfois les gens peuvent avoir du mal à le croire », a notamment précisé Jimmy Briand, dont le cliché avec l'ancienne gloire du Real Madrid avait beaucoup circulé. Avec l'âge (38 ans), Cristiano Ronaldo se sera assagi, même s'il a par moments quelques coups de sang. L'Arabie saoudite a déjà pu s'en rendre compte, alors que le Portugais est régulièrement chambré ou charrié, comparaison oblige avec Leo Messi.