Benzema et Cristiano Ronaldo réunis, c'est le rêve saoudien

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Karim Benzema au Real Madrid s'inscrit en pointillé. Le Français de 35 ans arrive plus que jamais à la fin de son aventure à Madrid. Souvent blessé cette saison, il pense à soulager son corps en acceptant un nouveau contrat dans un championnat moins usant.

Il y a un an, Karim Benzema était inarrêtable voire infatigable avec le Real Madrid. Le Français portait son club vers une 14e Ligue des champions, marquant à presque chaque match décisif en C1. Logiquement, il remportait le Ballon d'Or 2022 dans la foulée. Une vraie consécration pour un joueur au sommet de son art à 34 ans. Les plus optimistes le voyaient au top pour plusieurs années, surtout au vu de son hygiène de vie impeccable. Mais, les derniers mois les ont refroidis tout comme le joueur, au corps de plus en plus fragile.

Benzema pense à « se reposer » en Arabie saoudite

En effet, Benzema a connu plusieurs problèmes physiques, ratant notamment la coupe du monde au Qatar. Si les circonstances de ce forfait restent floues, il est incontestable que Benzema souffre physiquement. Les Madrilènes le voient d'ailleurs bien au quotidien. De quoi mettre en doute la poursuite de carrière de Benzema à Madrid. Le joueur français possède une clause de renouvellement d'un an avec les Merengues mais est-ce que le club et même Benzema veulent poursuivre leur collaboration ?

L'attaquant formé à l'OL fait l'objet d'un intérêt puissant de l'Arabie saoudite. Dans le royaume, on rêve de le voir rejoindre l'un des clubs de la Saudi Pro League où évolue son ancien compère au Real, Cristiano Ronaldo. Benzema réfléchit sérieusement à cette proposition, très alléchante financièrement. Mais, selon Fichajes, c'est le côté sportif qui influe sur la réflexion de Benzema. En effet, le Français se sait en difficulté physique depuis plusieurs mois. Il doute désormais de la possibilité de tenir le rythme du Real et du football européen. Le championnat saoudien apparaît bien plus doux pour les muscles et le corps d'un joueur de 35 ans comme Benzema. A voir aussi si Cristiano Ronaldo n'a pas inspiré d'une manière ou d'une autre son ancien coéquipier madrilène.