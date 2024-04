Porto ‍: Villas-Boas renverse une légende aux 1340 trophées

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

C'est un véritable séisme à Porto, après 42 ans de présidence du club, Pinto da Costa a été battu aux élections et cède sa place à André Villas-Boas.

Ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas est depuis quelques heures le président du prestigieux FC Porto, puisqu'il a été élu avec 80% des voix des membres du club portugais. Si l'élection d'AVB n'est pas totalement une surprise, le score est incroyable, car face à lui il avait Pinto da Costa, lequel a mené le FC Porto à un niveau inouï depuis qu'il en avait pris les commandes en 1982. En 42 ans de règne, son club a gagné un nombre hallucinant de trophées, d'autant que le FC Porto ce n'est pas qu'une équipe de football, mais un club multisport qui accumule les titres dans toutes les disciplines.

« Les 42 ans de règne de Pinto da Costa prennent fin. Il a remporté 15 mandats et surtout plus de 60 titres avec le FC Porto. Dont deux C1 et deux C3. Si on y ajoute la section omnisports du club, il dépasse les 1340 trophées. Ce n’est pas juste une page qui se tourne, mais un livre qui se referme à Porto », rappelle Nicolas Vilas, journaliste sur RMC et grand spécialiste du football portugais.

Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas é o 32.º Presidente do FC Porto.#FCPorto pic.twitter.com/1KY5v2F7eV — FC Porto (@FCPorto) April 28, 2024

Au moment de commenter sa victoire, André Vilas-Boas a reconnu qu'il sentait bien la responsabilité qui était désormais les siennes comme président du FC Porto. « Je promets de donner ma vie pour le FC Porto et je suis fier et honoré de cette opportunité que vous m'offrez de diriger ce club. J'espère toujours répondre à vos exigences et à celles de tous les supporteurs de Porto. Gagner, remporter des titres et mener notre club vers l'avenir. Je suis extrêmement fier de voir la force de notre FC Porto, notre club est vivant et a démontré sa force aujourd'hui », a confié celui qui est né à Porto et a toujours dit qu'il voulait revenir dans sa ville. A 46 ans, il a réalisé son rêve.