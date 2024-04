Ang ‍: Liverpool en feu, Salah préfère se taire

Liverpool a connu une après-midi difficile ce samedi. Les Reds ont été accrochés par West Ham, perdant toute chance de titre. Surtout, Mohamed Salah a eu une altercation avec Jurgen Klopp. Selon l'Egyptien, c'est plus grave qu'on ne le pense entre les deux hommes.

Liverpool s'est auto-détruit dans la course au titre de champion d'Angleterre. Les Reds n'ont pas cédé dans les confrontations directes contre Manchester City et Arsenal mais plutôt contre des équipes à leur portée : défaite 0-1 contre Crystal Palace, 2-0 à Everton, match nul 2-2 contre West Ham samedi. Liverpool est désormais condamné à la troisième place. Preuve de la tension énorme qui existe en interne, une altercation inhabituelle a eu lieu entre Jurgen Klopp et sa star Mohamed Salah. Remplaçant au coup d'envoi, l'Egyptien s'est énervé avant son entrée en jeu après une remarque discrète de son entraîneur. Darwin Nunez et Joe Gomez ont du calmer l'attaquant devant les caméras.

Interrogé sur cet épisode en conférence de presse, Klopp a voulu calmer le jeu. « Nous avons parlé de ce moment dans le vestiaire avec les gars, c'est fini », a indiqué devant les journalistes l'Allemand. Néanmoins, le son de cloche était bien différent chez Mohamed Salah. Passé en zone mixte, l'Egyptien n'a pas voulu s'attarder sur l'incident. La raison est simple, cela pourrait dégénérer dans le vestiaire de Liverpool.

