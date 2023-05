Vente de l'ASSE, ils attendent un milliardaire

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, mais les Verts pourraient bien avoir un nouveau patron. La vente de l'ASSE est revenue dans l'actualité, même si cela ressemble à un fantasme.

Après un début de saison rendu compliqué par les sanctions héritées des incidents du match contre Auxerre l’an dernier, les joueurs stéphanois ont redressé la barre. Grâce à cela, l’ASSE occupe une onzième place tranquille au classement de Ligue 2 avec 43 points, ce qui lui assure le maintien. Et c’est dans ce climat que les rumeurs sur la possible vente de l’AS Saint-Etienne sont ressorties il y a 15 jours, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo étant, à priori, sur la même longueur d’onde. Cependant, depuis plusieurs années, la cession des Verts revient régulièrement à la Une de l’actualité sans que cela se concrétise. A la fois parce que certains candidats à la reprise étaient « folkloriques », on pense par exemple à un prince cambodgien arrivé dans le Forez en 2021, ou parce que les deux actionnaires majoritaires étaient gourmands. Et justement, cela inquiète toujours.

Le prix de l'AS Saint-Etienne baisse, les dirigeants s'inquiètent

🟠 🔵 🟡 ou 🟢 ?



Une seule équipe gagnante pour boucler la matinée ! 👊 pic.twitter.com/VH17matljX — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 3, 2023

En effet, si des repreneurs se sont récemment présentés à l'Etrat et ont visité Geoffroy-Guichard, l'attitude de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo suscite encore bien des doutes sur leur réelle intention. Car si les deux présidents de l'AS Saint-Etienne ont décidé de vendre le club, le prix proposé ne leur va pas.

Car à en croire le site spécialisé EnVertEtContreTous.fr, les deux hommes, durement critiqués par les supporters, croient encore au Père Noël. « Le profil rêvé des co-actionnaires ? Celui d'un milliardaire peu regardant sur les dépenses et donc sur les éléments comptables, jetant son dévolu sur le club du Forez. La descente sportive de l'ASSE n'a pas entamé la gourmandise des actionnaires, qui espéreraient encore 30 millions d’euros pour lâcher un club dont les actifs fondent comme neige au soleil », fait remarquer EVCT, persuadé que Romeyer et Caïazzo vont encore faire traîner la possible vente en espérant que le prix d'achat remonte si les résultats sont meilleurs la saison prochaine.