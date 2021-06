Vente de l'ASSE : Bodmer parle à Puel

Dans : ASSE.

Annoncé comme le futur directeur sportif en cas de vente de l’ASSE, Mathieu Bodmer a eu un échange avec Claude Puel pour mettre les choses au clair.

L’été va être très agité à Saint-Etienne. Bernard Caïazo et Roland Romeyer sont prêts à vendre le club. Et si un nouvel actionnaire débarquait dans les prochaines semaines, l’avenir de Claude Puel serait remis en cause. Mohamed Toubache-Ter lâchait une petite bombe mercredi en annonçant la probable arrivée de Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif, et de Thiago Motta sur le banc de l’ASSE. « Rien d’acté pour le moment », écrivait quand même l’insider sur Twitter. Ce scénario se produirait dans l’éventualité où le projet porté par des fonds américains et suisses aboutissait, explique But Football Club. Le média révèle également que l’ancien consultant de la chaîne Téléfoot a discuté avec Claude Puel de la situation.

Bodmer rassure Puel

Selon les informations de But Football Club, Mathieu Bodmer a contacté Claude Puel pour le rassurer. Il lui a dit tout simplement que cette rumeur l’envoyant à Saint-Etienne avec Thiago Motta était fausse. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais dément donc encore, comme il l’avait fait fin avril pour France Bleu Loire. But rappelle les excellentes relations qu’entretiennent Mathieu Bodmer et Claude Puel. Ce dernier l’a lancé et l'a entraîné à Lille pendant quatre ans, de 2003 à 2007. Il semble donc peu probable que Mathieu Bodmer plante un couteau dans le dos à l’entraîneur des Verts. Quoi qu’il en soit, l’incertitude plane et le contexte peut devenir pesant si la situation ne s’est pas décantée avant la reprise de l’entraînement. Thiago Motta, quant à lui, est aussi dans le viseur du LOSC. Mais Olivier Létang est gourmand pour Christophe Galtier, toujours en poste.