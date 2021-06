ASSE : Puel out, place à Thiago Motta ?

Dans : ASSE.

Officiellement mis en vente par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, le club de Saint-Etienne pourrait vite entrer dans une nouvelle ère.

En cas de vente du club au mois de juillet, le mercato de l’ASSE serait bouleversé. Et il n’y a pas seulement au niveau des joueurs que cela risque de bouger. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, la direction sportive de Saint-Etienne a de grandes chances d’être modifiée. Très critiqué cette saison, Claude Puel est sur la sellette et en cas de vente du club, le nom de Thiago Motta pourrait revenir sur le devant de la scène selon l’insider, qui cite également Mathieu Bodmer. Des informations qui sont pour l’instant à prendre avec des pincettes mais qui pourraient rapidement prendre de l’ampleur en cas de cession du club à court terme.

« RIEN D’ACTÉ POUR LE MOMENT mais il se pourrait que d’ici peu, Thiago Motta débarque à Saint-Étienne en tant qu’entraîneur ! Le très bon Mathieu Bodmer deviendrait le nouveau Directeur Sportif de l’AS Saint-Étienne. PS: prenez en compte les majuscules » a publié l’insider sur son compte Twitter. Ces dernières semaines, le nom de Thiago Motta a été cité dans l’actualité d’un autre club français, à savoir Lille. En effet, le président nordiste Olivier Létang apprécie le profil de l’ancien milieu défensif du PSG et voit en lui un potentiel successeur à Christophe Galtier. Cela étant, le natif de Marseille est toujours sous contrat pour une saison avec les Dogues. Priorité de l’OGC Nice, un temps pisté par Naples et Lyon, l’entraîneur qui a guidé Lille vers le titre de champion de France est bloqué par sa direction, qui réclame une grosse indemnité financière pour le laisser filer (plus de 5 ME). Outre Thiago Motta, Lille surveille également les situations de Claudio Ranieri et de Laurent Blanc.