Vente ASSE : Michel Salgado en nouveau Leonardo des Verts

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Les pistes se multiplient pour le rachat de l’AS Saint-Etienne, qui a été repoussé le mois dernier, mais entre dans une phase totalement nouvelle.

La publicité faite autour de la possible vente du club a ramené de nouveaux investisseurs, et notamment un groupe venu de Russie : TSI. A la tête de cette offre de rachat, le Russe Roman Dubov, qui dirige cette société basée à Londres, et qui a déjà une idée derrière la tête. Celle de mettre 100 millions d’euros sur la table pour racheter l’ASSE, un montant comprenant les parts et les investissements à venir. En ce qui concerne la direction sportive, un homme est en tout cas déjà prévu dans les petits papiers des investisseurs russes. Il s’agit de Michel Salgado, ancien inépuisable arrière droit du Real Madrid de l’époque Zidane et de la sélection espagnole. L’ancien joueur était d’ailleurs présent à Geoffroy-Guichard la semaine dernière pour le match face au PSG.

Et selon Defensa Central, le quotidien madrilène qui suit de près les anciens joueurs du club, Salgado est très impliqué dans le projet désireux de racheter Saint-Etienne. Il a notamment visité les installations et fait le point sur la situation sportive, avec forcément quelques craintes si jamais les Russes devaient racheter l’ASSE en position de lanterne rouge. Mais l’idée est aussi pour Salgado d’avoir les moyens de recruter de manière intelligente et surtout efficace, ce que TSI semble capable de lui promettre s’ils venaient à récupérer le club du Forez des mains de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Un vrai rôle de directeur sportif à la Leonardo au PSG pour Michel Salgado, qui a toujours d’étroites relations avec le Real Madrid notamment. Il est en effet marié à Malula Sanz, la fille de l’ancien président de la Maison Blanche Lorenzo Sanz. Mais Salgado s’est aussi pris au jeu du marché des transferts, notamment en raison de l’acquisition par Roman Dubov du club chypriote de Pafos FC, dont il est directeur sportif.