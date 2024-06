Un taulier de L1 pour zéro euro, l’ASSE fonce dessus

Dans : ASSE.

L'ASSE va devoir recruter malin dans un premier temps, et se penche sur un joueur aux presque 500 matchs en pro en France. Un véritable taulier défensif qui est aussi convointé par une équipe de Ligue des Champions.

Malgré l’arrivée d’un nouveau propriétaire, l’AS Saint-Etienne ne fera pas n’importe quoi cet été sur le marché des transferts. Faute de vente dans un premier temps, le budget sera limité à 10 millions d’euros, ce qui limite forcément les investissements. Et sans les fameux droits TV qui ne semblent pas prêt de tomber, il ne faut pas forcément compter sur le promu du Forez pour enflammer le mercato. Dans la chasse aux bons plans, l’ASSE a fait de Yunis Abdelhamid l’un de ses objectifs pour cet été. Le joueur de 36 ans a mis fin au printemps à son long et réussi passage au Stade de Reims, où il était tout simplement le taulier défensif, régulier et irréprochable.

Brest a de solides arguments

Du haut de son 1,90 mètre, le Marocain pourrait être le leader défensif de l’équipe verte pour aller chercher le maintien en Ligue 1 et ne pas paniquer quand les choses peuvent se compliquer. Le joueurs est pour le moment ouvert aux propositions, lui qui ne compte pas prendre sa retraite de sitôt. Selon Foot Mercato, deux clubs français se disputent ses services. Il y a donc Saint-Etienne, mais aussi un concurrent de choix avec le Stade Brestois. Le club breton a l’énorme avantage de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, sans avoir à passer par les barrages. De quoi lui assurer des moyens financiers importants à même de devancer l’ASSE. Surtout que Lilian Brassier va laisser une place à prendre, et va apporter de l’argent dans les caisses. Mais les Verts ont aussi des arguments à faire valoir avec un projet sportif de s’installer en Ligue 1 et de s’appuyer sur un homme expérimenté pour cela.