Un Lyonnais libéré, l’ASSE fonce dessus

Par Eric Bethsy

Efficace dans son recrutement, l’AS Saint-Etienne a apparemment un faible pour les anciens Girondins. Après la signature de l’ailier géorgien Zuriko Davitashvili, le promu s’intéresse au défenseur polyvalent Malcom Bokele, libéré de son contrat après la rétrogradation administrative de Bordeaux en National 2.

Avec quatre recrues au compteur cet été, l’AS Saint-Etienne fait partie des principaux animateurs du mercato en France. Laissé libre par le Stade de Reims, le défenseur central Yunis Abdelhamid a rapidement signé, avant les arrivées des milieux offensifs Ben Old, Augustine Boakye et du Géorgien Zuriko Davitashvili en provenance de Bordeaux. Le club stéphanois a effectivement un faible pour les anciens Girondins. Ces derniers jours, on apprenait que le promu s’intéressait au milieu de terrain Pedro Diaz.

Toulouse veut aussi Bokele

Mais à l’heure actuelle, l’Espagnol penche davantage pour un retour dans son pays natal, lui que l’on annonce principalement au FC Valence. En échec sur ce dossier, l’AS Saint-Etienne pourra peut-être se consoler avec un autre joueur passé par Bordeaux. Selon les informations du média Africafoot, le club racheté par les Canadiens de Kilmer Sports Ventures cible également Malcom Bokele (24 ans). L’international camerounais (2 sélections), comme beaucoup de joueurs à Bordeaux depuis quelques jours, a été libéré de son contrat suite à la rétrogradation administrative des Marine et Blanc en National 2.

L’AS Saint-Etienne y voit donc une belle opportunité à saisir. Mais sans surprise, les Stéphanois ne sont pas les seuls à avoir transmis une offre au natif de Lyon. Alors que le promu lui propose un contrat de trois ans, Toulouse aimerait le faire signer pour deux saisons. Le Téfécé aurait prévu de rencontrer le joueur à Paris pour tenter de le convaincre. A noter que le défenseur central, capable d’évoluer au poste de latéral droit, n’a jamais évolué en Ligue 1 jusqu’ici.