Un joueur formé à l’OL anime le mercato de l’ASSE

Touché au ménisque, Yvann Maçon devrait manquer les deux prochains mois de compétition. Son absence pourrait inciter l’AS Saint-Etienne à recruter un latéral droit, quitte à s’offrir un joueur formé à l’Olympique Lyonnais, le club rival des Verts.

L’AS Saint-Etienne s’est rassurée. Après trois défaites pour leur retour en Ligue 1, les Verts ont enfin débloqué leur compteur avec une victoire face à Lille (1-0) vendredi. Au passage, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio a dû apprécier la performance de Dennis Appiah au poste de latéral droit, cette position affaiblie depuis la blessure d’Yvann Maçon. Le Guadeloupéen touché au ménisque manquera les deux prochains mois de compétition. D’où la réflexion en cours sur la possible signature d’un joker.

Le profil de Zeffane compatible ?

Depuis quelques jours, plusieurs noms sont évoqués parmi les cibles du club stéphanois. Outre la piste menant au Messin Kévin Van Den Kerkhof, le nom du Strasbourgeois Marvin Senaya a également été cité. Tout comme les dossiers Loïc Négo (Le Havre), Thibaut Vargas (Laval), Paul Joly (Auxerre) et Yoram Zague (Paris Saint-Germain) sur le site d’En Vert Et Contre Tous. Le site spécialisé ajoute que l’AS Saint-Etienne, au lieu de conclure un transfert avec une écurie française, peut aussi se tourner vers un joueur libre de tout contrat.

Les supporters stéphanois verraient bien le club tenter un pari audacieux avec Bouna Sarr ou encore Cédric Soares, respectivement lâchés par le Bayern Munich et Arsenal. Mais d’après nos confrères, « le profil de Mehdi Zeffane est plus en phase avec ce que peut faire actuellement le club ». De son côté, l’international algérien n’a pas été conservé par Clermont en juin dernier et représente lui aussi une bonne affaire sur le marché. Le problème, c’est qu’on parle d’un joueur formé chez le rival lyonnais. Suffisant pour empêcher un éventuel intérêt ? Le cas Adrien Rabiot prouve que tout est possible.