Un 8-0 inadmissible, l’ASSE a honte

Par Guillaume Conte

L'ASSE a pris une raclée historique avec un 8-0 encaissé à Nice. La honte prédomine dans le camp des Verts.

A la sortie d’une victoire qui a fait du bien contre Lille, Saint-Etienne s’est totalement écroulé sur le terrain de Lille. Une entame de match catastrophique et les buts ont défilé jusqu’à atteindre le total de 8-0. Olivier Dall’Oglio a beau avoir changé toutes ses batteries au bout d’une demi-heure de jeu, cela n’a pas endigué la furia niçoise et c’est un 8-0 qui a sanctionné les Verts au coup de filet final. Après le 4-0 concédé à Brest avant la trêve, l’indignation est totale à Saint-Etienne sur le niveau de jeu et l’état d’esprit de l’équipe. « Il n'y a pas d'analyse, c'est une honte ce qu'on a fait. On doit avoir honte pour nous, pour nos supporters, pour tout le travail qu'on met en place. Faire ça, c'est inadmissible. Prendre huit buts, être inexistants dans l'état d'esprit et dans les duels. Je n'ai pas de mot... Maintenant, on a dix jours pour très bien travailler, on a un match à Nantes et un Championnat qui continue. On se tourne très vite sur le prochain match », a fait savoir le défenseur Léo Petrot, au micro de DAZN, tandis que le coach stéphanois avait forcément une pensée pour les supporters qui ont fait le déplacement à Nice ce vendredi soir.

Dall'Oglio va essayer de comprendre

« Je m'en excuse auprès d'eux. Je sais que c'est très dur parfois de se déplacer, de venir supporter. Ils le font avec ferveur. On n'a pas été à la hauteur. On essaiera de trouver des explications. Il faut analyser ce match, s'en servir pour l'avenir. On sait très bien que notre saison sera difficile. On l'a annoncé depuis le début. Mais il faut mettre de l'intensité, tout le temps. Là, on est rentré en trottinant. Quand on voit les images, ça fait peur », a de son côté commenté l’entraineur Olivier Dall’Oglio, qui risque forcément sa place avec ce type de prestation et la place de relégable de l’ASSE au bout de 5 journées.