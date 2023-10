Ruffier revient à Saint-Etienne et réclame 7 millions

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Plus de deux ans et demi après son licenciement par l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier se rappelle aux bons souvenirs des dirigeants des Verts. L'ancien gardien de but réclame 7 millions d'euros.

C’est une affaire qui mijote depuis le mois de janvier 2021, lorsque les dirigeants stéphanois ont décidé de licencier pour « faute grave » Stéphane Ruffier, qui depuis neuf ans avait contribué à maintenir l’ASSE dans l’élite. Une décision qui avait surpris tout le monde dans la mesure où l’ancien gardien de but monégasque arrivait en fin de contrat. Depuis, aucun accord amiable n’a été trouvé, et Stéphane Ruffier, désormais à la retraite sportive, a donc attaqué devant les Prud’hommes son ancien employeur en faisant valoir un « harcèlement moral ». Pour tout cela, l’avocate de l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a réclamé 7 millions d’euros, dévoile l’Agence France Presse.

Dans le camp d’en face, l’avocat des Verts s’est étonné de cette demande, estimant que même si la faute grave n’était pas retenue pour expliquer le licenciement de Stéphane Ruffier, ce dernier ne pourrait réclamer que 540.000 euros, soit les six mois de salaire de son contrat. Le conseil des Prud’hommes annoncera sa décision, qui peut faire l’objet d’un appel, le 15 janvier 2024.