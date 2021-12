Puel viré, l'ASSE alerte les Ultras pour éviter le clash

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'ambiance était tendue dans les dernières minutes du match ASSE-Rennes, mais pour éviter les débordements, les supporters virulents ont été prévenus que Claude Puel allait être limogé.

La petite histoire retiendra que c’est sur une ultime claque contre le Stade Rennais (0-5) que Claude Puel a fait ses adieux à Geoffroy-Guichard, du moins comme entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Sur un siège éjectable depuis des semaines, le coach français a été démis de ses fonctions dans les heures qui ont suivi le coup de sifflet final de ce nouveau désastre pour les Verts. Si cette info est tombée après la conférence de presse de Claude Puel, qui aurait reçu sa lettre à la sortie de ce rendez-vous avec les médias, les supporters les plus virulents de l’ASSE auraient eu, eux, la primeur de ce limogeage de l’entraîneur stéphanois avant tout le monde. Une communication étonnante décidée au plus haut niveau de l’AS Saint-Étienne afin de calmer la colère grandissante des fans présents dans le Chaudron. Les virages ayant été fermés, une partie de ces Ultras s’était retrouvée dans les hauteurs des tribunes, mais face au scénario catastrophe, ils se sont rapprochés de la pelouse et de la tribune présidentielle, provoque l’apparition de CRS.

🚨 CLAUDE PUEL MIS À PIED PAR L’#ASSE !!



Pascal Dupraz et David Guion favoris pour lui succéder.



Via @leprogres_asse pic.twitter.com/Fazgql9cxW — Sainté Inside (@SainteInside) December 5, 2021

Craignant un envahissement du terrain après la rencontre, le stadium manager des Verts a attendu que le coup de sifflet final soit donné pour aller discuter avec les responsables de ces supporters et les prévenir de ce qui allait se produire dans les prochaines heures, à savoir le départ de Claude Puel. Ainsi, informé de cette « sanction », tout le monde est reparti très calmement, ce qui a forcément retiré une épine dans le pied des dirigeants stéphanois, pourtant eux aussi visés par des banderoles. Déjà dans une situation sportive et financière compliquée, l'AS Saint-Étienne ne voulait pas en plus s'offrir un énième passage devant la commission de discipline. L'opération déminage a donc fonctionné en attendant la nomination du successeur de Claude Puel.