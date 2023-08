Officiel ‍: Romain Hamouma prend sa retraite à 36 ans

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel relayé par l’ASSE, Romain Hamouma a annoncé qu’il prenait sa retraite à 36 ans.

Romain Hamouma, qui cumule plus de 320 matchs avec l’ASSE en plus d’avoir porté les couleurs du Stade Lavallois, de Caen et d’Ajaccio, a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite. Du haut de ses 36 ans, l’homme aux plus de 60 buts en Ligue 1 raccroche les crampons. « La fin de mon rêve est arrivée. C’est avec une grande émotion que je vous annonce la fin de ma carrière. Merci à l’ASSE, merci à ce stade où j’ai vécu mes plus belles soirées » a annoncé Romain Hamouma, à qui un hommage sera très certainement rendu dans les prochaines semaines du côté de Geoffroy-Guichard.