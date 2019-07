Officiel : Palencia à Saint-Etienne jusqu'en 2023

Dans : ASSE, Mercato.

Prêté par le FC Barcelone à Bordeaux la saison écoulée, Sergi Palencia (23 ans) va rester en Ligue 1. Le latéral droit s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2023. Après plusieurs semaines de discussions, le club stéphanois a fini par s'entendre avec le Barça sur une indemnité d'environ 2 millions d'euros. Rappelons que l'Espagnol n'avait plus qu'un an de contrat chez les Blaugrana, qui ne comptaient pas lui ouvrir la porte de l'équipe première.

« C’est un grand honneur de signer dans une telle institution. L’AS Saint-Etienne est un club reconnu pour sa stabilité et son ambition. Je suis très heureux d’en faire partie. En France, tout le monde connaît la ferveur des supporters et l’atmosphère de ce stade mythique. Je suis impatient de jouer dans cette ambiance en tant que joueur de l'AS Saint-Etienne. Je vais faire le maximum pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs et tout donner pour ce maillot ! », a annoncé le renfort des Verts.