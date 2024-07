Officiel ‍: Mickaël Nadé prolonge à l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Bonne nouvelle pour les supporters de l’ASSE avec la prolongation d’un cadre de l’équipe. Le défenseur central Mickaël Nadé a signé un nouveau contrat jusqu’en 2028 avec Saint-Etienne.

« Ce mercredi, le défenseur central de 25 ans a paraphé un nouveau contrat avec l’ASSE, le liant à son club formateur jusqu’en 2028 plus une année en option.Acteur majeur de la remontée de l’ASSE dans l’élite, joueur apprécié du vestiaire et Stéphanois depuis plus de dix ans, Mickaël Nadé voit encore plus loin en Vert ! Le numéro 3 est lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2028 plus une année en option » a publié le club stéphanois dans un communiqué officiel.

✍️ Mickaël Nadé reste Vert ! 💚



Ce mercredi, le défenseur central de 25 ans a paraphé un nouveau contrat avec l’ASSE, le liant à son club formateur jusqu’en 2028 plus une année en option. 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 24, 2024

L’entraîneur stéphanois Olivier Dall’Oglio s’est lui réjoui de cette prolongation de contrat alors que les Verts joueront en Ligue 1 la saison prochaine. « La prolongation de Mickaël est une très bonne nouvelle. C'est un joueur du crû qui a fait une très belle deuxième partie de saison et a été décisif pour la montée. Il y avait un souhait qu'il reste avec nous. C'est un garçon sérieux, solide, avec une marge de progression. On est satisfait de le voir poursuivre avec nous » a savouré le coach des Verts, qui attend maintenant quelques renforts lors du mercato, notamment en attaque avec la nécessité de recruter un avant-centre.