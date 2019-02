ASSE : Fermeture partielle de deux tribunes de Geoffroy-Guichard suite au derby

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a annoncé une sanction contre l'AS Saint-Etienne suite au comportement de ses supporters lors du derby de janvier face à l'Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard. « 21ème journée : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais du 20 janvier 2019. Suite au comportement des supporters de l’AS Saint-Etienne : usage d’engins pyrotechniques, déploiement d’une banderole, envahissement de terrain et jet d’objet . Fermeture de la tribune basse Snella et de la tribune basse Paret pour un match par révocation du sursis », indique le communiqué de la LFP.