Malgré la LdC, l’ASSE plombe le mercato de Brest

Directement qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, Brest rencontre des difficultés sur le marché des transferts. Le club breton se heurte notamment à l’AS Saint-Etienne qui, après l’arrivée de Yunis Abdelhamid, s’apprête à recruter une nouvelle cible brestoise.

Désormais aux commandes de l’AS Saint-Etienne, Kilmer Sports Ventures représente un actionnaire solide. Le groupe canadien n’est pas freiné par l’absence de diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine. Alors que d’autres pensionnaires de l’élite attendent un déblocage pour investir, le promu avance rapidement dans son recrutement. Le défenseur central Yunis Abdelhamid, laissé libre par Reims, s’est officiellement engagé avec les Verts. Tout comme l’ailier néo-zélandais Ben Old arrivé en provenance du Wellington Phoenix.

✍️ Welcome home, Ben Old ! 💚



Le Néo-Zélandais 🇳🇿 quitte son continent pour une première aventure en Europe et plus précisément dans le Forez, où il s'engage jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire ! 👇