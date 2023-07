Livolant échappe à l'ASSE, la nouvelle cible dévoilée

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En quête d’un joueur offensif, Saint-Etienne a longtemps été en pole dans le dossier Jérémy Livolant. Mais l’attaquant de Guingamp ne devrait finalement pas signer à l’ASSE lors de ce mercato estival.

Le mercato tarde à réellement se lancer du côté de Saint-Etienne et ces derniers jours, les supporters stéphanois attendaient une bonne nouvelle au sujet du transfert de Jérémy Livolant. Le capitaine de Guingamp, attaquant axial capable de jouer sur les ailes, était l’une des priorités des Verts lors de ce mercato. Selon toute vraisemblance, il va finalement rejoindre les Girondins de Bordeaux, qui ont effectué une offre similaire à celle de Saint-Etienne. Une belle piste s’est envolée pour Loïc Perrin et les dirigeants stéphanois, lesquels souhaitent toutefois rebondir au plus vite afin de renforcer l’effectif à la disposition de Laurent Batlles.

C’est ainsi que selon les informations de Foot Mercato, l’ASSE cible Bryan Soumaré, dont le club de Dijon a été relégué en National 1 à l’issue de la saison 2022-2023. Auteur d’une belle saison en Ligue 2 avec 6 buts et 7 passes décisives l’an passé, le milieu offensif du DFCO ne sera pas retenu cet été. Une aubaine pour Saint-Etienne, qui devra néanmoins se frotter à la concurrence d’Angers dans ce dossier… et possiblement à un club de Ligue 1 qui est à l’affût. Également suivi en Turquie et au Portugal, Bryan Soumaré ne manque pas de prétendants et il faudra de toute évidence que Saint-Etienne tergiverse moins que sur le dossier Livolant pour rafler la mise.