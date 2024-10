Le patron de l’ASSE massacré pour son mercato raté

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Nouveau propriétaire de l’ASSE, Kilmer Sports a fait le choix de la jeunesse lors du mercato. Un pari qui suscite de nombreuses interrogations et critiques après le début de saison mitigé des Verts en Ligue 1.

De retour en Ligue 1 cette saison, Saint-Etienne a été très actif lors du mercato estival sous l’impulsion de son nouveau propriétaire Kilmer Sports et de son président Ivan Gazidis. On ne peut pas reprocher aux nouveaux patrons de l’ASSE de ne pas avoir été actif avec près de 25 millions d’euros investis, une somme conséquente pour un promu. Mais alors que les observateurs mais aussi l’entraîneur Olivier Dall’Oglio réclamaient surtout des renforts d’expérience pour ce retour en Ligue 1, le fonds d’investissement américain a privilégié le recrutement de jeunes joueurs (Stassin, Davitashvili, Miladinovic, Boakye, Old) dans l’optique de potentielles reventes.

Les premières critiques tombent sur Ivan Gazidis

Une stratégie qui pourrait coûter cher aux Verts à long terme selon Laurent Hess, spécialiste du club stéphanois pour But. « J'ai du mal à comprendre le fonctionnement de Kilmer, l'absence d'Ivan Gazidis au quotidien. C'est comme si Pablo Longoria ne gérait pas l'OM depuis Marseille ! On ne l'a pas entendu après la déroute à Nice, comme s'il n'y avait pas de pilote dans l'avion... Et ce premier mercato de l'ère Kilmer, je ne le comprends pas. L'ASSE a arraché sa remontée, elle avait besoin de renforts, de cadres, de valeurs sûres de la L1 pour encadrer les jeunes. Tout le monde s'accordait à le dire. Or, 8 des 9 recrues estivales découvrent la Ligue 1 » regrette le suiveur de l’AS Saint-Etienne, pour qui les choix réalisés lors du mercato estival interrogent.

Reste maintenant à voir si sur le long terme, ils seront payants ou non. Après un début de saison poussif, notamment marqué par la lourde défaite à Nice (8-0), les Verts ont redressé le tir avant la trêve internationale en enchainant un match nul à Nantes puis une victoire contre Auxerre. Deux résultats positifs qui ont permis à l’équipe d’Olivier Dall’Oglio de remonter au 13e rang au classement.