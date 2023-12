La vente de l'ASSE n'aura jamais lieu, il l'annonce ‍!

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne ne s'en sort pas en Ligue 2. Alors que les fans du club stéphanois veulent une remontée aussi vite que possible, l'équipe patauge. A l'image de la vente et de l'équipe dirigeante.

Dixième de Ligue 2 après 18 matchs disputés, l'AS Saint-Etienne parait déjà largué pour une remontée en Ligue 1. Un gros coup dur pour un club historique et des supporters toujours plus que déçus par les résultats. Deux hommes n'échappent pas aux critiques : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Alors que des rumeurs de vente sont présentes depuis quelques années, rien ne se passe. Certains observateurs commencent à perdre espoir. C'est notamment le cas de Gilles Favard, dépité par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, accusés de s'accrocher malgré leur rendement très faible.

ASSE, l'alerte rouge est déclenchée

Lors d'une intervention dans Dans le Carré Poker, le consultant a en effet été cash sur ce qu'il pensait réellement des deux présidents stéphanois. Et ça dépote : « Saint-Etienne, ce n'est même pas la peine d'en parler. Les dirigeants font n'importe quoi. Ils ont deux présidents... ils ne vendront jamais. Bon après, la dette est abyssale donc ils seront peut-être obligés de vendre. Au mois de juin, ce sera 30 millions à mettre et ils ne les ont pas. Il va falloir qu'ils trouvent une astuce pour vendre. Mais c'est comme quelqu'un qui voudrait vendre son appartement mais qui veut garder la pièce principale et qui viendrait de temps en temps coucher. C'est exactement ce que fait Saint-Etienne. Avant de vendre un club, vous devez tout vendre. Ils veulent rester là et expliquer aux gens ce qu'il faut faire, surtout les conneries qu'ils font au club depuis 10 ans », a notamment indiqué Gilles Favard, pas surpris par ce que traversent encore les Verts cette saison et qui se montre même inquiet pour la suite si une solution économiquement viable n'est pas très vite trouvée dans le Forez.