La nouvelle star de l'ASSE lâche un gros scoop

Buteur belge recruté par l’AS Saint-Etienne, Lucas Stassin est devenu l’un des joueurs les plus chers de l’histoire des Verts. Il revient sur son arrivée et fait une révélation concernant le mercato d’hiver pour le club du Forez.

Arrivé en fin de mercato estival contre un chèque de 10 millions d’euros en provenance de Westerlo, l’avant-centre belge Lucas Stassin (19 ans) est le nouveau visage offensif de l’AS Saint-Etienne. Après avoir marqué deux buts et délivré trois passes décisives en Jupiler League, le joueur est revenu sur les coulisses de son arrivée dans le Forez et s’est montré choqué par la passion qui règne dans la ville durant ses premiers jours : «Je deviens l’un des plus gros transferts de l’histoire de l’ASSE. C’est un beau signe de confiance, mais ça ajoute de la pression aussi. Je veux apprendre à gérer cela dans un club historique en France. J’ai surtout découvert une ville qui est à fond derrière son club. Je n’ai pas encore porté le maillot, mais on me reconnaît déjà partout dans la rue. Cette passion est impressionnante. J’ai senti une atmosphère familiale et c’est ce qu’il me fallait. On compte sur moi ici», a-t-il affirmé auprès du média local DH | Les sports. L’occasion pour le joueur d’effectuer ses débuts contre le LOSC en ouverture de la 4ème journée de Ligue 1 et de montrer sa valeur d’entrée de jeu.

Stassin évoque le mercato hivernal de l’ASSE

L’ASSE a changé de propriétaire ces derniers mois et est désormais sous le pavillon de Kilmer Sports, ce qui lui permet d’avoir plus de moyens pour recruter. Le jeune joueur belge a fait une révélation sur le mercato d’hiver du club stéphanois, qui affirme qu’il est possible que Saint-Etienne recrute dans les prochains mois notamment en raison du mauvais début de saison des Verts : «Les mauvais résultats du début de saison ? C’est quelque chose qui est entré dans ma réflexion évidemment. Mais il y a toujours un risque à prendre quand tu fais un transfert. Il n’y a eu que trois matchs et on ne va pas juger trop vite. Les dirigeants m’ont aussi expliqué que l’actionnaire avait des moyens. S’il faut acheter en janvier, ce sera possible», a-t-il lâché, ce qui donne bien sûr beaucoup d’espoirs aux supporters. Après trois journées de championnat, les Verts comptent trois défaites (Monaco, Le Havre, Brest) avant de recevoir Lille et d’aller à Nice d’ici la semaine prochaine. Les supporters espèrent prendre des points très vite pour lancer la saison, et l’arrivée de Stassin peut être bénéfique pour les Verts dans ce sens. En attendant peut-être plus en janvier.