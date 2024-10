L1 ‍: Il brille contre l'OL, l'ASSE craque pour ce grand espoir

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Un joueur de l’ASSE s’est illustré il y a dix jours lors du match entre la réserve de Saint-Etienne et celle de l’OL. Décisif avec un penalty obtenu, Meïvyn Agesilas a tapé dans l’oeil d’Olivier Dall’Oglio.

Il y a une dizaine de jours, les supporters de l’AS Saint-Etienne avaient les yeux rivés sur le derby entre l’OL et les Verts en National 3. Pour le plus grand plaisir des supporters foréziens, l’ASSE s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0). Un homme a tiré son épingle du jeu durant cette rencontre, il s’agit de Meïvyn Agesilas. L’attaquant de 18 ans s’est montré décisif en obtenant le penalty de la victoire pour Saint-Etienne, et un homme ne manque pas une miette des progrès réalisés par Agesilas depuis quelques semaines : Olivier Dall’Oglio.

Dall'Oglio suit la progression de Meïvyn Agesilas

Le coach des Verts apprécie beaucoup le profil du joueur formé à Saint-Etienne, qu’il a rejoint en U17, et qui s’entraîne parfois avec le groupe professionnel. Il ne s’agit évidemment pas de brûler les étapes, mais l’ex-international français des U17 (3 sélections) pourrait rapidement s’imposer à terme parmi les pros à Saint-Etienne comme le rapporte le site Homme du Match.

« Âgé de 18 ans, il pourrait représenter un atout pour l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, bien que son intégration soit encore en cours. L'entraîneur Olivier Dall’Oglio dispose déjà d’un secteur offensif bien fourni, mais l’inclusion de jeunes talents comme Agesilas pourrait enrichir les options tactiques de l’équipe » soulève le média, qui ne serait pas surpris de voir l’attaquant de 18 ans gratter du temps de jeu en Ligue 1 cette saison, avant une possible explosion l’année prochaine.

Quoi qu’il en soit, l’équipe réserve de l’ASSE regorge de talents et ce n’est sans doute pas pour déplaire aux nouveaux patrons du club stéphanois, qui souhaite clairement miser sur les jeunes comme l’a démontré le mercato estival, presque uniquement axé sur le recrutement de joueurs à fort potentiel dans l’optique d’une potentielle revente.