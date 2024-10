L1 ‍: Dall’Oglio menacé, l’ASSE cherche un coach

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En poste depuis moins d’un an, Olivier Dall’Oglio est déjà menacé à Saint-Etienne, où les dirigeants ne sont pas satisfaits du début de saison au point d’avoir entamé des recherches pour trouver un nouvel entraîneur.

Le retour en Ligue 1 n’est pas idéal pour Saint-Etienne, qui n’a gagné qu’un seul match sur les six premières journées et qui se retrouve déjà en posture défavorable. Les Verts sont avant-derniers du championnat et leur entraîneur Olivier Dall’Oglio pourrait en payer le prix fort dans les semaines à venir. La réception d’Auxerre ce week-end sera décisive pour l’avenir du technicien français de 60 ans. Et pour cause, Foot Mercato révèle que Kilmer Sports, actionnaire unique du club forézien, sonde le marché afin de trouver un nouvel entraîneur rapidement en cas de revers face à l’AJA samedi à 17 heures.

ASSE : Un nouveau gardien de but d'urgence ? https://t.co/sOYJZ5ZxnH — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2024

Plus inquiétant encore pour Olivier Dall’Oglio, cette recherche d’un nouveau coach ne date pas d’hier, ni de la défaite 8-0 à Nice. Le président stéphanois Ivan Gazidis sonde le marché depuis plusieurs semaines afin de trouver la perle rare. De quoi inquiéter Olivier Dall’Oglio, lequel est de son côté insatisfait de son effectif, lui qui avait réclamé des renforts d’expérience pour bien appréhender cette montée en Ligue 1, et qui n’a finalement eu que des jeunes à l’exception de Yunis Abdelhamid. Autant dire que la situation n’est pas idéale pour l’ancien entraîneur de Brest et de Montpellier, qui pourrait rapidement se retrouver évincé après un début de saison périlleux.