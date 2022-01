L1 : Accord total, l'ASSE a trouvé son gardien !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Privé d’Etienne Green pour plusieurs semaines, Saint-Etienne a bouclé le prêt de Paul Bernardoni en provenance d’Angers.

Voici une bonne nouvelle pour commencer la semaine à Saint-Etienne. A la recherche d’un gardien expérimenté pour compenser la blessure d’Etienne Green au genou, les Verts ont trouvé leur bonheur à moindre frais. Selon les informations de RMC, c’est Paul Bernardoni, remplaçant depuis plusieurs mois à Angers, qui va débarquer dans le Forez sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Un renfort idéal pour Saint-Etienne, qui récupère un international espoirs rodé aux joutes de la Ligue 1 et opérationnel dans l’immédiat. Pour ne rien gâcher, c’est un Paul Bernardoni revanchard à l’état d’esprit toujours impeccable que Pascal Dupraz va récupérer lors de ce mercato hivernal.

🚨Info : #Angers discute avec l'#ASSE pour le prêt de plusieurs joueurs :



• Paul Bernardoni 🇫🇷, piste évoquée par @AlexisBernard10, dossier en bonn voie.



• Sada Thioub 🇸🇳, piste bien entamée également.



• Intérêt pour Antonin Bobichon🇫🇷 pic.twitter.com/a73kUZQJn6 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 4, 2022

Selon les informations de Foot Mercato, les deux clubs pourraient conclure d’autres accords d’ici la fin du mercato. Sada Thioub est une « piste bien entamée » par l’ASSE, qui cherche également à se renforcer dans le secteur offensif. L’ancien nîmois n’est pas un titulaire aux yeux de son entraîneur Gérald Baticle et sa venue à Saint-Etienne serait vue d’un bon œil par Pascal Dupraz, qui apprécie également le profil du milieu de terrain angevin Antonin Bobichon. Aucun transfert ne devrait être ficelé entre Angers et l’ASSE mais de nouveaux prêts sont possibles. Une bonne nouvelle pour Saint-Etienne, dont l’entraîneur Pascal Dupraz avait expliqué dès sa nomination au poste d’entraîneur que des renforts seraient nécessaires lors de ce mercato hivernal pour espérer un maintien en Ligue 1 à la fin de la saison. Après avoir recruté Bakary Sako et Joris Gnagnon -même si de gros doutes entourent l’ancien Rennais-, la direction sportive de Saint-Etienne est donc plus en action que jamais pour renforcer l’effectif à la disposition de Pascal Dupraz. Et ce n’est sans doute pas terminé puisque Colin Dagba ou encore Zinedine Ferhat sont également ciblés par les Verts.