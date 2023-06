L'ASSE vendue, il balance des dossiers ‍!

Dans : ASSE.

Mise en vente depuis plusieurs années, l’AS Saint-Etienne peine à trouver un repreneur fiable. De nombreuses opérations ont fini par échouer, notamment à cause des désaccords entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Désormais, les deux propriétaires n’ont plus qu’à espérer une remontée en Ligue 1.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne ont beau réclamer leur départ avec insistance, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont toujours aux commandes. Les deux propriétaires des Verts ont pourtant mis le club en vente depuis plusieurs années. Mais aucun repreneur n’est parvenu à conclure un rachat malgré plusieurs négociations lancées. Pour Luc Dayan, ancien président de Lille, Lens et du FC Nantes, le pensionnaire de Ligue 2 deviendra plus attractif lorsque ses dirigeants se mettront d’accord. Et lorsque l’équipe retrouvera l’élite du football français.

« La vente impossible en Ligue 2 ? Pas nécessairement. Si le boulot est bien fait, comme à Lens, ça peut attirer un repreneur, a envisagé le spécialiste dans un entretien accordé à But. Mais ce qui est certain, c'est qu'un club qui remonte de L2 en L1 a beaucoup plus d'atouts pour être vendu. C'est même le meilleur moment, en raison de tout ce qui touche économiquement la vie d'un club avec le sponsoring, les droits télé, la billetterie, etc... »

L'ASSE est-elle vraiment en vente ?

« Si la saison prochaine, les Verts, sur le terrain, parviennent à remonter en Ligue 1, le dossier de la vente pourrait s'accélérer. A condition que les deux actionnaires souhaitent réellement vendre. On en revient toujours au même point de départ. (...) Beaucoup considèrent que cette vente est un serpent de mer. Avec deux actionnaires qui prétendent vouloir vendre, mais qui ne le font pas. Du coup, on en arrive à se demander si ils veulent vraiment partir », s’est interrogé Luc Dayan, dont l’analyse ne devrait pas redorer l’image des deux patrons stéphanois.