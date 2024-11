L'ASSE tient son sauveur pour le maintien

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Pour conserver sa place en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne devra obligatoirement améliorer sa défense. Une donnée bien assimilée par le club stéphanois, lequel a déjà une recrue dans le viseur pour janvier.

Qui c'est les plus solides ? Certainement pas les Verts. L'AS Saint-Etienne souffre défensivement depuis le début de la saison. Avant le derby, le club forézien a déjà encaissé 24 buts en 10 matchs. Un chiffre gonflé par le naufrage niçois (8-0) en septembre dernier mais bel et bien représentatif de la fébrilité stéphanoise. Seuls deux clubs n'ont pas réussi à marquer un but à l'ASSE cette saison tandis qu'Angers ou Brest en ont planté 4 chacun aux Verts. Actuel 16e de Ligue 1, Saint-Etienne sait que son futur maintien passe par une meilleure assise défensive.

L'ASSE veut absolument Matthieu Udol

Talent et expérience, voilà ce qui manque à Sainté. Yunis Abdelhamid devait répondre à ces deux critères mais l'ancien Rémois a vécu un calvaire depuis son arrivée, étant contesté par les supporters et surtout mis sur le banc par Olivier Dall'Oglio. L'ASSE doit recruter un profil similaire pour stabiliser sa défense et le club forézien compte sur un autre joueur ciblé l'été dernier : Matthieu Udol.

🎙️ La réaction de Matthieu Udol après la victoire de Metz face à Caen (1-0) 😄#FCMSMC #beINLigue2 pic.twitter.com/u1TdebRyIc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 9, 2024

Selon le site Live Foot, le latéral gauche et capitaine du FC Metz est la priorité des dirigeants stéphanois pour le mercato hivernal. Agé de 28 ans, il est l'un des leaders du club lorrain depuis plusieurs saisons. L'été dernier, Saint-Etienne était proche de le recruter mais Metz avait bloqué le transfert. Quelques mois plus tard, l'ASSE va retenter sa chance avec des arguments financiers plus solides. Loin d'être assuré de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, le FC Metz aura peut-être intérêt à céder cette fois-ci d'autant que son défenseur n'aura pas envie de végéter en Ligue 2.