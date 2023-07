L'ASSE signe son attaquant vedette

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

En quête d'un buteur, l'AS Saint-Etienne a officialisé la signature d'Ibrahim Sissoko qui officiait au FC Sochaux. En proie à des soucis financiers, le club doubiste avait laissé libre son attaquant, les Verts en ont profité.

« Ibrahim Sissoko est Vert ! Ce jeudi, l'attaquant de 27 ans s’est officiellement engagé avec l’AS Saint-Étienne et devient, après les levées d'option de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro puis la prolongation de Gaëtan Charbonnier, le quatrième renfort estival. Natif de Créteil, en région parisienne, Ibrahim Sissoko fait ses premiers pas avec l’Entente Sannois Saint-Gratien mais doit patienter jusqu'à l'âge de 21 ans pour connaître sa véritable première expérience au plus haut niveau amateur. Attiré par son profil, Épinal, alors pensionnaire de National, lui permet de faire le grand saut en 2017. En six mois, Ibrahim Sissoko dispute 13 rencontres et inscrit 4 buts. Dans la foulée, c’est l'AS Béziers qui flaire le bon coup. Avec le club héraultais, le buteur se fait un nom. 24 matchs, 8 buts et surtout une montée en Ligue 2 BKT lui permettent de gagner en crédit et de séduire le FC Lorient qui lui offre, à l’été 2018, son premier contrat professionnel.

Conservé en prêt, par Béziers, Ibrahim Sissoko découvre dans la foulée l’anti-chambre du football français. En Ligue 2 BKT, il marque ses 3 premiers buts en 13 matchs avant de retourner en Bretagne pour disputer 4 autres rencontres dans ce championnat. Mais c’est véritablement avec les Chamois Niortais que ses performances le font changer de dimension. Recruté en 2019, il inscrit 15 buts en 25 rencontres et termine sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT.

Freiné par une blessure au genou, le Malien retrouve rapidement le chemin des filets à son retour. Ses 10 réalisations en 24 matchs lors de la saison 2020-2021 lui permettent de confirmer. Parti à Sochaux l’été dernier, il a, là encore, soigné ses statistiques, prenant part à 35 rencontres, inscrivant 13 buts et délivrant 5 passes décisives. De quoi valider un peu plus encore son statut de buteur incontournable.

C’est désormais sous les couleurs stéphanoises qu’Ibrahim Sissoko s’apprête à démarrer une nouvelle saison de Ligue 2 BKT. Joueur confirmé de ce championnat, où il compte déjà trois saisons à dix buts ou plus, l’attaquant de 27 ans s’est engagé dans le Forez jusqu’en 2026. Il portera, chez les Verts, le numéro 9 », indique l’AS Saint-Etienne dans un communiqué.

Laissé libre par le FC Sochaux, dans une situation financière périlleuse, le nouvel attaquant stéphanois se félicite de rejoindre les Verts : « Je suis très content de rejoindre Saint-Étienne, une terre de football, un grand club avec un public chaud. Je rejoins un projet qui me plaît, j'ai à cœur de faire de belles choses et d'atteindre nos objectifs. »