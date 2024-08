L’ASSE se jette sur un buteur à 30 ME

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

A quelques heures de la fin du mercato, l’ASSE n’a toujours pas bouclé son dossier prioritaire, celui de l’avant-centre. Ce vendredi, une nouvelle piste des Verts est révélée, celle menant à Patson Daka.

Andy Delort, Mohamed Bamba… Les pistes défilent à Saint-Etienne au poste d’avant-centre, mais l’entraîneur stéphanois Olivier Dall’Oglio ne voit rien venir. Il y a pourtant urgence puisque le mercato ferme officiellement ses portes ce vendredi à 23 heures, et l’ASSE cherche toujours le buteur qui doit lui permettre de se renforcer afin de viser le maintien cette saison. A quelques heures de la fin du mercato, est nouveau nom est sorti du chapeau. Selon les informations de 90 Football, le club forézien est intéressé par Patson Daka, attaquant zambien de Leicester qui avait fait l’objet d’un transfert colossal à 30 ME en provenance de Salzbourg il y a trois ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patson Daka (@patsondaka)

Le buteur de 25 ans alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée en Angleterre et malgré une saison correcte en Championship l’an passé (7 buts, 5 passes décisives), Leicester ne compte plus vraiment sur lui pour la saison à venir avec l’accession en Premier League. A ce poste, les Foxees privilégient plutôt Jamie Vardy ou encore Jordan Ayew, tout fraichement recruté en provenance de Crystal Palace. Une aubaine pour l’ASSE, qui pourrait en profiter pour foncer sur Patson Daka dans les heures à venir.

Patson Daka dans le viseur de l'ASSE

La question est maintenant de savoir si les Verts auront les moyens de s’offrir un tel joueur, que ce soit en transfert mais également en salaire. Un prêt pourrait être perçu comme la solution idéale au sein du board stéphanois, encore faut-il que Leicester accepte. Quoi qu’il en soit, il ne reste plus que quelques heures aux dirigeants de l’AS Saint-Etienne pour recruter un avant-centre, un poste démuni au sein de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio, lequel espère se réveiller demain avec un nouveau joueur à ce poste. Sans quoi il sera sans doute très difficile de viser un maintien en Ligue 1 cette saison, ce que le coach des Verts sait pertinemment.