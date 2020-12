ASSE : Mis au placard par Puel, il fait un énorme come-back !

Dans : ASSE.

Invaincus depuis 6 matchs en Ligue 1, les Stéphanois reviennent petit à petit au classement.

Après une entame de championnat catastrophique, les Verts sortent peu à peu la tête de l'eau. Après avoir enchaîné un sixième match sans défaite avec un nul obtenu à Monaco (2-2), les Stéphanois sont 14e de Ligue 1, à 6 points de Lorient (18e). Dans le but de confirmer ce retour en forme, l'ASSE compte bien être actif lors du prochain mercato. Les dirigeants comptent notamment recruter un joueur offensif, et un défenseur central. Si la venue d'un latéral gauche faisait partie des priorités, le retour en grâce de Miguel Trauco aurait changé la donne. Débarqué dans le Forez en 2019 en provenance de Flamengo, le Péruvien ne s'était jamais imposé avec les Verts, jusqu'à être mis au placard et placé sur la liste des transferts l'été dernier, en vain.

Depuis, le latéral gauche a travaillé, poussant son entraîneur à saluer son retour en forme, soulignant ses progrès dans l'aspect défensif. Titulaire face à Monaco mercredi soir, il a livré une prestation intéressante. Selon les informations de ButFootballClub, Claude Puel aurait demandé à ses dirigeants de ne pas recruter à son poste, faisant confiance à Trauco. Avec un Gabriel Silva la plupart du temps à l'infirmerie, le joueur de 28 ans bénéficiera du temps de jeu nécessaire pour prouver à son coach qu'il est l'homme de la situation. Habitué à disposer de bons joueurs à ce poste, (Faouzi Ghoulam, Benoît Trémoulinas, Timothée Kolodziejczak), les supporters des Verts espèrent que Trauco confirmera son come-back en 2021.