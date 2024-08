L’ASSE reçoit 10 ME, le peuple vert tremble

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

International français des U19, Mathis Amougou est un des grands talents du centre de formation de l’ASSE. Mais les supporters des Verts peuvent trembler car le milieu de terrain de 18 ans est très courtisé.

Auteur d’une grosse saison en National 3 la saison dernière avec l'AS Saint-Etienne, Mathis Amougou a très peu gouté à la Ligue 2 et pourtant, l’international français des U19 a totalement été intégré au groupe professionnel d’Olivier Dall’Oglio pour cette saison en Ligue 1. Titulaire lors des deux premiers matchs contre Monaco et Le Havre, qui se sont soldés par deux défaites pour les Verts, Amougou s’impose déjà comme un joueur à suivre cette saison… à condition qu’il reste dans notre championnat, ce dont on peut douter à quatre jours de la fin du mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AMOUGOU (@m.amg6)

Et pour cause, le journaliste Nabil Djellit a fait trembler les supporters de l’ASSE en dévoilant qu’un certain Xabi Alonso avait le bégin pour Mathis Amougou au point que le Bayer Leverkusen soumette une offre de 10 ME à Saint-Etienne pour le joueur d’1m77. La réponse du club stéphanois se fait attendre mais chez les supporters, c’est l’inquiétude qui prédomine. Il faut dire que le potentiel du joueur semble immense, et le voir partir à l’étranger après seulement deux matchs en Ligue 1 serait une énorme désillusion pour les supporters de l’ASSE.

Leverkusen envoie 10 ME pour Amougou

« Non non lâchez ça c’est bon », « Si on le vend c’est minimum 20 ME », « On va voir le vrai visage de la nouvelle direction. Ils vendent: c'est un projet bidon, ils le gardent: c'est un projet solide et ambitieux », « Ça va decider si on a un vrai projet ou pas » ou encore « Franchement, je suis choqué par cette offre de 10 ME pour Mathis Amougou ! Il vaut largement plus que ça. Ce gamin a un potentiel de fou, on doit vraiment le garder » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’ASSE mettent une grosse pression à leur direction. Une vente de Mathis Amougou au Bayer Leverkusen passerait très mal à tendrait déjà les relations entre les fans de l’ASSE et les nouveaux dirigeants du club.