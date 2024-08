L'ASSE pourrait frapper un grand coup en Serbie

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'AS Saint-Etienne est à l'arrêt, mais Olivier Dall'Oglio pourrait retrouver le sourire puisque les dirigeants stéphanois tournent autour d'un joueur très intéressant, Igor Miladinovic.

La Serbie a produit des très grands footballeurs, et il ne fait nul doute que l'ASSE pourrait faire une belle opération si elle parvient à boucler la signature d'Igor Miladinovic, jeune milieu offensif de 21 ans qui est international chez les Espoirs et évolue actuellement sous le maillot du club serbe du FK Cukaricki. Peu connu en France, Miladinovic est pourtant considéré comme l'un des grands espoirs du football dans son pays, et à en croire Sébastien Denis, il pourrait rapidement s'engager avec l'AS Saint-Etienne pour un peu moins de 3 millions d'euros. En quête de renforts dans le secteur offensif, les dirigeants stéphanois seraient proches de boucler ce dossier révèle notre confrère.

Miladinovic, un profil très intéressant pour l'ASSE

👉 Igor Miladinovic, la dynamite des Balkans 🇷🇸



Avec 12 buts et 4 passes décisives, le petit milieu offensif a été étincelant cette saison avec son club de Čukarički en Serbie, et on est intrigué à l'idée de découvrir son prochain club ! 🌟



Présentation de son profil dans ce… pic.twitter.com/WuWYtBbG02 — Data'Scout (@datascout_) August 3, 2024

Une bonne chose pour l'entraîneur des Verts qui ne masque pas le fait qu'il attend encore plusieurs joueurs d'ici à la fin du mercato afin de permettre à l'AS Saint-Etienne de se renforcer un peu plus dans l'objectif du maintien. Avec Igor Miladinovic est donc en mesure de tenter un joli pari, sachant que le milieu de terrain serbe a tout de même marqué 12 buts et réalisé 4 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée.