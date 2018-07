L’ASSE officialise Khazri, un renfort « international » au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Le feuilleton est enfin terminé ! Après de longues journées de négociations, de rebondissements et d’informations contradictoires, Wahbi Khazri s’est officiellement engagé en faveur de l’AS Saint-Etienne. Dans un long communiqué publié ce mardi après-midi, le club forézien a confirmé la signature de l’international tunisien jusqu’en juin 2022.

« Après les signatures de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, le recrutement de Wahbi Khazri prouve toute la détermination de l’AS Saint-Etienne et de ses actionnaires à construire une équipe qui soit du même niveau que celle qui a brillamment terminé la saison passée. À 27 ans, Wahbi est arrivé à maturité. Il a non seulement conduit sa sélection jusqu’à la phase finale de la Coupe du monde mais il a également réussi à montrer son grand talent dans un groupe relevé où la Tunisie a affronté deux des demi-finalistes. C’est le leader technique et le joueur de caractère dont le club a besoin pour garder la dynamique sportive de la deuxième partie de saison dernière. Le mercato est une période complexe mais nous devons rester cohérents et patients dans nos démarches, comme nous avons justement su le faire pour concrétiser l’arrivée de Wahbi Khazri » a confié le directeur général Frédéric Paquet sur le site officiel du club. Une bonne chose de faite pour l’ASSE et ses supporters !