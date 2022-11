L'ASSE, l'autre énorme surprise d'Hervé Renard

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

En grande difficulté en Ligue 2, l'ASSE lutte pour le maintien dans l'anti-chambre du football français. Depuis le succès de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine en Coupe du monde, le nom d'Hervé Renard est associé aux Verts.

Encore une fois, Hervé Renard a réussi un miracle. L'entraîneur français, vainqueur de la CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire est connu pour être capable de renverser n'importe quelle situation et de pouvoir souder un groupe. Lors de cette Coupe du monde 2022, le coach de l'Arabie Saoudite a créé l'exploit en battant l'Argentine de Lionel Messi. Forcément, une telle victoire ne passe pas inaperçue et ce sont les supporters stéphanois qui sont ébahis devant les qualités de management de celui qui est fan de l'AS Saint-Étienne depuis sa plus tendre enfance. La cote du natif d'Aix-les-Bains ne cesse de croître, notamment du côté de Saint-Étienne et surtout de ses fans, qui ont cruellement besoin d'un meneur d'hommes pour relancer le club.

Hervé Renard à l'ASSE après la Coupe du monde ?

Hervé Renard n'a entraîné qu'une seule équipe en Ligue 1, c'était le LOSC, en 2015. Un passage moyen et de courtes durées. Mais le coach de 54 ans est un fervent supporter de Saint-Étienne et vu les récents résultats des équipes entraînées par Renard, les fans des Verts commencent à se demander si la venue de l'ancien défenseur ne pourrait pas insuffler une nouvelle dynamique au sein du club. Actuellement, c'est Laurent Batlles qui a les commandes de l'ASSE. Mais bon dernier de la Ligue 2, l'ancien coach de Troyes est sur un siège éjectable. Le nom d'Hervé Renard commence à être associé à Saint-Étienne pour l'après Coupe du monde au Qatar. Si rien n'a été confirmé, les fans stéphanois militent d'ores et déjà pour l'arrivée de celui qu'on surnomme le sorcier blanc.