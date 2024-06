L'ASSE grille Brest au mercato, la première recrue arrive

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Promue en Ligue 1 après deux saisons à l’étage inférieur, l’AS Saint-Etienne compte bien se renforcer. Cela tombe bien, une première recrue d’envergure est proche de s’engager avec les Verts.

L’AS Saint-Etienne a réussi son objectif. Après avoir manqué la remontée directe en 2022/2023, les Verts ont réalisé une très grosse deuxième partie de saison sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio et ont fini par terminer à la troisième place de Ligue 2. Après une double confrontation haletante face au FC Metz, le club du Forez a réussi à glaner son billet pour l’élite. Un soulagement pour tout un peuple qui espérait retrouver la Ligue 1 au plus vite. Désormais, le plus dur commence pour la direction stéphanoise qui va devoir bâtir un effectif capable de pérenniser l’ASSE en première division dans les prochaines années. Les Verts ont bien avancé sur le dossier menant à Yunis Abdelhamid, le défenseur central marocain et une issue favorable est toute proche pour Saint-Etienne d’après Foot Mercato.

Abdelhamid tout proche de rejoindre Saint-Etienne

🚨🟢🇲🇦 #Ligue1 |



🔐 Accord verbal trouvé entre Yunis Abdelhamid et l'ASSE



🩺✍️ Manque la visite médicale puis la signature du contrat



Avec @HanifBerkane

https://t.co/w5vUWXuFnY https://t.co/PBvcvD6YeU pic.twitter.com/YRoGTTXqU2 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 27, 2024

Depuis plusieurs jours, l’ASSE est en concurrence avec le Stade Brestois, troisième du dernier championnat et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, pour attirer le joueur de 36 ans qui arrive en fin de contrat au Stade de Reims après sept années passées en Champagne. Le natif de Montpellier a refusé Brest pour s’engager avec l’ASSE et un accord total semble avoir été trouvé entre les deux parties. L’international marocain doit désormais passer sa visite médicale avant de s’engager avec les Verts. Un sacré coup pour Saint-Etienne qui renforce son secteur défensif. Un contrat d’un an plus une année en option est dans les tuyaux pour celui qui a disputé plus de 250 matchs avec Reims et qui connaît parfaitement la Ligue 1 pour y avoir également évolué avec Dijon en 2016/2017.