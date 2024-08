L'ASSE fonce sur un serial buteur

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne l'a compris samedi face au Havre, sans un vrai tueur dans la surface adverse, il sera dur de s'en sortir cette saison. Les Verts ont contacté Lorient pour connaître les conditions de la signature de Mohamed Bamba.

Désormais en Ligue 2, Lorient n'a plus réellement les moyens de conserver la totalité de son effectif et d'ici à la fin du mercato estival, les Merlus pourraient voir partir un ou plusieurs joueurs. Parmi eux, le départ le plus probable est celui de Mohamed Bamba, l'avant-centre ivoirien arrivé le 26 janvier dernier en provenance d'Autriche pour 5 millions d'euros. Lié avec Lorient jusqu'en 2028, Mohamed Bamba intéresse plusieurs clubs européens, mais Ouest-France confirme ce lundi qu'outre le Toulouse FC, l'AS Saint-Etienne a déjà pris des contacts avec le club breton concernant celui qui avait marqué 8 buts et signé 3 passes décisives sous le maillot lorientais après sa signature en janvier 2024.

L'ASSE a de la concurrence

Mohamed Bamba, l’homme providentiel des Merlus 🐟🤯 pic.twitter.com/rTNL6tyEgj — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 5, 2024

Une redoutable efficacité qui n'a échappé à personne, et surtout pas aux dirigeants de l'ASSE. De son côté, Bamba ne cache pas son souhait d'évoluer en Ligue 1 ou dans un club européen évoluant dans l'élite, et il fera donc son possible pour aboutir à un transfert d'ici vendredi 23h. Du côté stéphanois, on espère aboutir à un accord, même si la concurrence est rude pour un joueur au profil rare à cet instant de la saison. A priori, le FC Lorient pourrait accepter une offre autour de 6 millions d'euros, les Merlus ayant déjà repoussé des offres de prêt plus ou moins bonifiées venues de Liga.