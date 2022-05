L’ASSE entame son mercato version Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Barragiste de Ligue 1 à trois journées de la fin, l’AS Saint-Etienne ignore quelle sera sa division la saison prochaine. La cellule de recrutement a tout de même commencé à prospecter en Ligue 2, où le Nîmois en fin de contrat Zinedine Ferhat serait toujours convoité.

Avec un total de 21 joueurs en fin de contrat cet été, l’AS Saint-Etienne s’apprête à vivre un mercato animé. Le club stéphanois attendra le terme de la saison pour trancher sur les cas individuels. Mais beaucoup d’éléments concernés ne seront pas prolongés. Ainsi, la direction espère rebâtir un effectif sur des bases moins élevées au niveau de la masse salariale. Il n’est donc pas si étonnant de voir l’AS Saint-Etienne prospecter en Ligue 2. En effet, l’actuel barragiste de Ligue 1 s'intéresse notamment à Rassoul Ndiaye.

Ferhat toujours ciblé

D’après le site ActuSainté, le recruteur Ilan s’est déplacé pour superviser le milieu de Sochaux. A noter que ce jeune talent de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2024, a d’autres admirateurs dans l’élite française. A priori, l’AS Saint-Etienne a plus de chances de convaincre Zinedine Ferhat. Nos confrères de But Football Club affirment que les Stéphanois souhaitent toujours accueillir l’ailier en fin de contrat au Nîmes Olympique. Et ce malgré sa saison compliquée en raison de nombreuses mises à l’écart.

En L2, l’ASSE s’intéresse également à Y.Benrahou (23 ans - Nîmes)

Il est pressenti en remplacement de D.Bouanga annoncé sur le départ (@ButASSE) #ASSE — Gaël (@GaelB42) May 4, 2022

L’Algérien n’a disputé que 14 matchs cette saison, pour aucun but ni la moindre passe décisive. Rien à voir avec l’exercice de son coéquipier Yassine Benrahou qui plaît également à l’AS Saint-Etienne. Le milieu offensif aurait lui aussi été supervisé par Ilan, forcément attiré par ses 10 buts et 7 passes décisives en Ligue 2. Autre argument en sa faveur, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux arrive à un an de la fin de son bail chez les Crocos. Mais bien évidemment, toutes ces cibles seront beaucoup plus faciles à séduire en cas de maintien.