Après un barrage explosif, Saint-Etienne revient en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Barrage retour

A Metz, FC Metz et AS Saint-Etienne 2-2 (aller 1-2)

Buts pour Metz : Camara (17e), Mikautadze (25e sp)

Buts pour Saint-Etienne : Petrot (35e), Wadji (117e)

L’AS Saint-Etienne est promue en Ligue 1 à l’issue d’un barrage époustouflant qui s’est joué au bout de la prolongation face à des Messins qui ont tout donné. Le match nul envoie les Verts de retour en Ligue 1, deux ans après.

Avec un but d’avance, l’AS Saint-Etienne savait que cette courte avance risquait d’être mise à l’épreuve dans l’ambiance survoltée de Metz. Le début de match aura confirmé cette impression, dans un scénario toutefois complètement fou. En effet, au bout de quelques minutes seulement, Diallo s’essuyait la semelle sur une sortie trop engagée, et voyait son carton jaune se transformer en rouge après intervention de la VAR. Les Messins passaient à 10 et avec un but de retard, leurs chances s’amenuisaient. Mais c’était sans compter sur leur réponse immédiate avec l’ouverture du score de Camara sur une reprise au second poteau d’une remise d’Udol (1-0, 17e). Dans un moment de folie, Mikautadze provoquait et transformait un penalty pour mettre les Lorrains devant (2-0, 25e).

Cette double sanction réveillait brutalement les Verts qui revenaient à égalité sur les deux matchs logiquement, avec une reprise de Petrot sur un corner au second poteau (2-1, 35e). Pendant tout le reste du match, la domination souvent stérile de l’ASSE n’a pas été payante, si ce n’est sur un but de Maçon (64e) refusé finalement pour un contact entre Sissoko et Oukidja dans la continuité de l’action. Cela sentait bon le KO mais malgré la fatigue et la tension, aucun but n’était marqué, envoyant tout le monde vers la prolongation.

Le suspense était à son comble, avec des Messins tous au bord des crampes après 120 minutes en infériorité numérique. Et sur l’une des dernières actions, le remuant Mbuku servait du bout du pied le revenant Wadji, de retour pour ce match, afin de finir le travail et envoyer les Verts en Ligue 1 (2-2, 117e).