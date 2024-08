L'ASSE doit signer ce renfort de toute urgence

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

A moins d'une semaine de son déplacement à Monaco, pour inaugurer la saison de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne doit impérativement signer un renfort à ce poste.

Les Verts font leur grand retour en Ligue 1, et pour l'ASSE cela passe par un déplacement à Monaco samedi prochain (21h). Olivier Dall'Oglio ne le cache pas, il espère encore se renforcer à plusieurs postes d'ici à la fin du mercato dans un peu moins de trois semaines. L'entraîneur stéphanois n'est pas en panique, mais il sait que la bataille sera rude cette saison pour son équipe dont la priorité est de se maintenir en L1 avant d'être plus ambitieux dans les années qui viennent. Et le premier poste que Dall'Oglio souhaire rapidement muscler, c'est celui de gardien de but. Non pas que Gautier Larsonneur soit en danger, mais ce dernier n'a pour l'instant pas de doublure au niveau de la Ligue 1, et en cas de pépin, l'AS Saint-Etienne pourrait se retrouver dans un sacré pétrin.

L'AS Saint-Etienne cherche un numéro 1 bis

👋 Les Verts sont au Citti Fussball Park ! 🚌 pic.twitter.com/Z0acIUZBiG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 10, 2024

A quelques jours de match en Principauté, Le Progrès confirme que les dirigeants stéphanois ont mis ce dossier sur le haut de la pile afin d'éviter un énorme souci et même de pourquoi pas apporter de la concurrence à celui qui a contribué au retour de l'ASSE en Ligue 1. « Boubacar Fall sur le flanc depuis de nombreux mois, Etienne Green transféré à Burnley, Issiaka Touré a donc été propulsé sur le devant de la scène mercredi dernier à Getafe. Bousculé sur coups de pied arrêtés, le jeune portier ne devrait pas faire beaucoup de feuilles de matchs en première division cette saison. Comme nous l’évoquions le samedi 3 août, les Verts sont plus que jamais à la recherche d’un profil expérimenté capable de concurrencer Larsonneur », explique Judicaël Bissardo, journaliste du quotidien régional. Une fois le gardien de but recruté, il sera ensuite temps de passer aux autres postes à renforcer, notamment sur le plan offensif.