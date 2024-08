L’ASSE confirme une fin de mercato délirante

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Battue de justesse pour sa première rencontre de la saison sur la pelouse de l’AS Monaco, l’ASSE est toujours active sur le marché des transferts. Son entraîneur s’attend d’ailleurs à plusieurs signatures d’ici la fin août.

De retour en Ligue 1 après deux ans d’absence, l’AS Saint-Etienne a fait honneur à son statut de club mythique du championnat mais est finalement tombée avec les honneurs au Stade Louis-II. Face à l’AS Monaco, vice-champion de France en titre, les Verts se sont bien battus mais ont finalement cédé à la demi-heure de jeu suite à un but de Takumi Minamino. L’ASSE a bien cru égaliser à vingt minutes de la fin mais le but de Sissoko a été refusé pour un hors-jeu au départ de l’action. Peu importe, c’est une prestation encourageante sur laquelle Saint-Etienne pourra s’appuyer cette saison. Présent en conférence de presse, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio a confirmé que l’effectif allait être chamboulé et que plusieurs recrues sont attendues dans le Forez d’ici la fermeture officielle du marché des transferts, notamment en défense centrale.

Dall’Oglio attend encore trois ou quatre recrues à l’ASSE

Le coach a dû faire avec les nombreuses absences en défense pour cette rencontre et a confirmé que le mercato stéphanois n’était pas encore terminé, loin de là : «On est toujours à la recherche de renforts. Il y a cette fin de mercato qui va certainement s’accélérer comme dans tous les clubs. Cela peut bouger très rapidement car des décisions devront être prises. Les dirigeants y travaillent d’arrache pied. Pour le moment, il faut travailler avec ces jeunes joueurs mais pour exister avec ces jeunes joueurs, il nous faudra des cadres. Il faut engranger des points au maximum pendant ce temps», a rapporté le coach pour En Vert et Contre Tous. L’ASSE accueillera Le Havre, également défait à l’occasion de cette première journée de championnat, la semaine prochaine pour son premier match à domicile. L’occasion pour les nouvelles recrues de découvrir la chaude ambiance du Chaudron, en espérant que d’ici-là, d’autres joueurs poseront leurs valises chez les Verts.