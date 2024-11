L’ASSE attend au tournant ce flop à 10 ME

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’ASSE a misé 10 millions d’euros sur Lucas Stassin, jeune attaquant recruté en provenance de KVC Westerlo. Mais le Belge de 21 ans peine à convaincre pour l’instant dans le Forez.

Tout n’est pas à jeter dans les débuts de Lucas Stassin sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne. Le jeune attaquant belge a déjà délivré quatre passes décisives en Ligue 1, un total qui n’est pas anodin dans une équipe en lutte pour le maintien et qui pointe actuellement à la 16e place de Ligue 1. En revanche, si Saint-Etienne a misé 10 millions d’euros sur l’international espoirs belge, recruté en provenance du KVC Westerlo, c’est avant tout pour marquer des buts. Or pour le moment, le natif de Braine-le-Comte n’a pas fait trembler les filets une seule fois sur les pelouses françaises.

Et cela commence à devenir inquiétant pour les Verts, qui ont besoin d’avoir un buteur efficace s’ils veulent se sauver d’une potentielle relégation à la fin de la saison. Interrogé par But, l’ancien joueur stéphanois Adrien Ponsard a mis un bon coup de pression à Lucas Stassin à ce sujet. « La déception, c’est Stassin. Il a fait quelques passes décisives mais il ne marque toujours pas et il se procure très peu d’occasions. Il faut qu’il se lâche parce que jusque là, il n’a pas montré grand chose » a commenté le consultant avant de poursuivre.

« Il serait temps qu’il se mette à marquer »

« Il joue tout seul devant, ce n’est pas facile, mais pour un joueur qui a coûté 10 ME, il serait temps qu’il se mette à marquer. Il doit être plus agressif, plus tueur. Peut-être que Dall’Oglio devrait l’associer à Sissoko. Il n’a pas encore trouvé la bonne formule alors pourquoi ne pas le tenter ? Je pense que les deux peuvent être complémentaires, ça pourrait porter ses fruits » estime celui qui était attaquant de l’ASSE dans les années 1990. Reste maintenant à voir si Olivier Dall’Oglio parviendra à mettre Lucas Stassin dans les meilleures conditions afin que l’international belge brille enfin sous les couleurs stéphanoises, ce qui n’est pas le cas pour le moment en dépit de l’investissement important consenti par l’ASSE afin de le recruter.