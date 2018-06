ASSE : Une occasion se présente pour cette cible hivernale

Dans : ASSE, Mercato.

Déjà en quête d’un latéral gauche lors du dernier mercato, l’AS Saint-Etienne a relancé ses recherches pour cet été.

La situation n’a pas changé, les Verts ne comptent pas sur Cheik Mbengué, ni sur le flop grec Alexandros Katranis qui devrait rejoindre les Belges de Mouscron. En attendant l’officialisation de ce prêt, le club stéphanois travaille sur la piste Faitout Maouassa, en difficulté sous les ordres de Sabri Lamouchi au Stade Rennais. Mais une autre possibilité est réapparue ces derniers jours. Ciblé cet hiver, le Clermontois Nicolas Gavory (23 ans), sous contrat jusqu’en 2019, n’est pas retenu par ses supérieurs.

« Son cas est particulier, a confié l’entraîneur Pascal Gastien à La Montagne. S’il reste, on sera content. Mais s’il y a une bonne opportunité financière pour le club et sportive pour lui, on ne fermera pas la porte. » Peut-être une occasion à saisir pour l’ASSE, qui a sûrement continué à suivre les performances du latéral gauche auteur de 12 passes décisives en Ligue 2 cette saison. Rappelons que d’autres pensionnaires de L1 comme l’Olympique de Marseille s’intéressaient à Gavory au mercato hivernal.