Etienne Green, l'ASSE prend une décision surprenante

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Sorti sur blessure samedi à Reims, le gardien de l'ASSE Etienne Green ne reviendra pas sur les terrains en 2021. Victime d'une entorse du coude gauche, il laisse son équipe sans gardien majeur. Déjà en difficulté sportive, les Verts doivent aller chercher un remplaçant de luxe.

On dit souvent qu'un problème ne vient jamais seul et l'ASSE peut en témoigner. Les Verts sont derniers du championnat et viennent de se séparer officiellement de leur entraîneur Claude Puel, en attendant l'arrivée peut-être de Pascal Dupraz. Ils gèrent tant bien que mal la vente du club, celle-ci n'étant toujours pas aboutie malgré les efforts de la direction. Enfin, la malchance vient faire son apparition dans un contexte très pesant. 19e défense de l'élite, Saint-Etienne vient de perdre son gardien, Etienne Green. Ce dernier est revenu du dernier déplacement à Reims, samedi dernier, avec une entorse au coude gauche qui va l'éloigner des terrains pendant cinq semaines. Une mésaventure dommageable pour le jeune portier anglais, prometteur et surtout très sollicité cette saison.

Saint-Etienne cherche un portier expérimenté

Un évènement qui oblige déjà les Verts à devoir s'activer lors du prochain mercato de janvier. En effet, avec Green sur la touche, l'ASSE perd un rempart important. Stefan Bajic le second gardien stéphanois ne semble pas être privilégié sur le long terme. Le jeune gardien français sera bien dans les cages de l'ASSE pour les deux prochains matches, les deux derniers en 2021 : le déplacement à Lyon Duchère en coupe de France et la réception de Nantes en Ligue 1. Ensuite, la direction sportive stéphanoise a plutôt l'idée d'installer un gardien plus expérimenté dans les cages vertes. L'ASSE prévoit déjà de demander le prêt d'un portier de ce profil, ce qui ne ferait pas de mal à un poste où les deux éléments du club sont assez jeunes. Un renfort prévu même avant la blessure de Green qui n'aura qu'accéléré le processus. Depuis le départ de Ruffier, l'ASSE a bien besoin d'un taulier dans les cages, le maintien en Ligue 1 pourrait même en dépendre.