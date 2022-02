Clermont-ASSE : Encore un derby gâché, la colère de Dupraz

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

En dépit de la piteuse élimination en Coupe de France et la dernière place en championnat, il y a du mieux à l’AS Saint-Etienne ces dernières semaines.

Les Verts ont enfin lancé une série de victoires, à la faveur des matchs gagnés contre Montpellier et Angers. Insuffisant pour sortir de la zone rouge, mais réconfortant néanmoins dans la bataille pour le maintien. Cette guerre prendra une proportion encore plus importante ce dimanche, avec le match contre Clermont. Le club auvergnat reste lui aussi sur une petite série positive, pour ce qui demeure un derby régional. Toutefois, les Verts ne pourront pas compter sur leurs supporters à cette occasion, la faute à une énième interdiction de déplacement des supporters. De quoi mettre en rage Pascal Dupraz, qui n’a jamais caché qu’il comptait énormément sur le soutien du bouillant public stéphanois pour aller chercher le maintien en Ligue 1.

🎙 " Ce match est plus important pour nous que pour Clermont. Tous les matchs sont des finales !"@CoachDupraz est en direct sur https://t.co/sH7DYgyFTs avant #CF63ASSE 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 11, 2022

« Les interdictions de supporters ? C'est énervant, on est toujours en train d'interdire. D'avoir peur. On a peur, peur, peur. Le foot c'est une fête. Les supporters de l’ASSE se tiennent bien à l'extérieur. C'est dommage pour le foot », a pesté Pascal Dupraz, qui n’ignore pas que les supporters de l’ASSE ont quand même eu quelques problèmes cette saison en déplacement, avec le match à Jura Sud interrompu et des incidents, fumigènes et dégradations du stade local. Néanmoins, c’est l’union sacrée pour le moment à Saint-Etienne, avec la volonté pour le coach de l’ASSE d’aller vite chercher les points pour revenir dans la course. « Ce match est davantage important pour nous que pour eux. Parce qu’ils sont devant au classement. En l’emportant on revient à 3 points », a rappelé un Pascal Dupraz qui ne veut absolument pas voir son équipe baisser de rythme dans ce long sprint final.