Ce flop à 10 millions d'euros terrifie l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Aligné à la pointe de l’attaque stéphanoise contre l’OL dimanche soir dans le derby, Lucas Stassin n’a pas convaincu. L’attaquant belge n’a toujours pas marqué en Ligue 1 depuis sa signature à l’ASSE.

Transféré en provenance de Westerlo lors du dernier jour du mercato estival pour 10 millions d’euros afin de renforcer un poste déserté à Saint-Etienne, Lucas Stassin peine à convaincre à la pointe de l’attaque des Verts. Préféré au puissant et robuste Ibrahim Sissoko par Olivier Dall’Oglio pour démarrer le derby de dimanche soir, Stassin s’est montré généreux. Dans les efforts et la débauche d’énergie, il n’y a rien à reprocher au jeune attaquant belge de 19 ans. Mais comme le souligne L’Equipe, c’est pour l’instant beaucoup trop insuffisant pour l’AS Saint-Etienne, qui attend plus d’un joueur payé 10 millions d’euros lors du dernier mercato estival. En plus de ne pas peser sur la défense lyonnaise, il est coupable sur le but de Lacazette, lâchant au marquage le capitaine de l’OL.

Lucas Stassin peine à convaincre depuis son arrivée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stassin Lucas (@stassin.lucas)

Son incapacité à faire preuve de justesse technique et à peser dans les duels sont deux autres facteurs qui commencent à inquiéter le staff d’Olivier Dall’Oglio, qui regrettera au moment de débriefer ce match que Lucas Stassin n’ait gagné qu’un seul duel dans les airs. Au Groupama Stadium, il s’est fait manger par Duje Caleta-Car mais surtout par Moussa Niakhaté, qui ne lui a rien laissé. « La recrue la plus chère de toute l'histoire des Verts (avec Loïs Diony, acheté 10 M€ à Angers en 2017) court toujours après son premier but sous le maillot stéphanois. Cela fait désormais huit matches de suite et cinq titularisations que cela dure. Cela commence à faire beaucoup » conclut notre confrère Bernard Lions, qui traduit une réelle inquiétude dans les camp des Verts en raison de l’adaptation lente et délicate du jeune attaquant belge, à qui il sera demandé de vite marquer pour mettre les doutes de côté au retour de la trêve internationale.