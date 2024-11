Ce coach pisté par l'ASSE est clair, il a d'autres priorités

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Olivier Dall’Oglio est toujours menacé à Saint-Etienne en raison des résultats en dents de scie du club stéphanois. Le board stéphanois suit plusieurs entraîneurs ces dernières semaines dont Wilfried Nancy.

16e de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne ne réalise pas le début de saison espéré par Kilmer Sports pour ce grand retour dans l’élite. Les nouveaux patrons de l’ASSE ne s’attendaient certainement pas à jouer les premières places, d’autant plus que ce sont principalement de très jeunes joueurs qui ont rejoint le Forez lors du mercato. Mais en interne, on espérait s’éloigner assez vite de la zone rouge afin de vivre une première saison tranquille en Ligue 1. Ce n’est clairement pas le cas, et il semble acté que Saint-Etienne jouera le maintien jusqu’au bout… ce qui pourrait coûter cher à Olivier Dall’Oglio.

Le coach stéphanois semble constamment sous la menace d’un renvoi, d’autant que les dirigeants de l’ASSE explorent plusieurs pistes pour le remplacer. Parmi elles, celle menant à Wilfried Nancy est régulièrement évoquée. Mais l’entraîneur canadien de Columbus Crew en MLS a visiblement d’autres priorités. Son objectif n’est pas de changer de club et il l’a officiellement fait savoir face à la presse américaine malgré l'élimination décevante au premier tour des play-offs pour l'une des meilleures équipes de la saison régulière.

Wilfried Nancy pas dans l'optique de rejoindre l'ASSE ?

« Je suis très satisfait de ce que nous avons réalisé et l’idée est de recommencer en mieux. Mais le plus important pour moi est que nous avons appris beaucoup de choses en termes d’envie de s’améliorer chaque jour, d’envie de défier mes joueurs un peu plus, d’envie de m’ajuster moi-même, d’envie de leur donner plus de repos à certains moments au lieu de les pousser, parce que nous voulons tout le temps les pousser » a lancé Wilfried Nancy, dont les propos ne sont clairement pas ceux d’un entraîneur sur le départ. Olivier Dall’Oglio peut donc souffler, une piste sérieuse du board de l’ASSE bat de l’aile. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l’ex-entraîneur de Brest est conforté, car cela dépendra avant tout des résultats des Verts d’ici à Noël.